У Миколаєві оголосили повітряну тривогу – всі до укриттів

2 березня 2022 , 10:03
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Джерело:

Суспільне Миколаїв

У Миколаїв летять ворожі літаки з напрямку Севастополя, заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Мешканці міста мають сховатися в укриттях.

У Миколаєві лунають сирени – повітряна тривога. Містяни мають якнайшвидше пройти до укриттів. 

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Повний текст повідомлення: 

Повітряна тривога у Миколаєві: літаки зі напрямку Севастополя летять у напрямку міста. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Людям необхідно спуститися в укриття.

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Автор: Ярослава Прадід