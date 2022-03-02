У Миколаєві оголосили повітряну тривогу – всі до укриттів
2 березня 2022 , 10:03Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Миколаїв
У Миколаїв летять ворожі літаки з напрямку Севастополя, заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Мешканці міста мають сховатися в укриттях.
У Миколаєві лунають сирени – повітряна тривога. Містяни мають якнайшвидше пройти до укриттів.
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Повний текст повідомлення:
Повітряна тривога у Миколаєві: літаки зі напрямку Севастополя летять у напрямку міста. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Людям необхідно спуститися в укриття.
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