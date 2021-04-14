Запізнився та показав середній палець: у Миколаєві чоловік влаштував перегони з трамваєм

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Курйозний інцидент стався у Миколаєві. Пенсіонер запізнився на трамвай, але менше, ніж за хвилину з'явився знову на записі з відеореєстратора – він біг наввипередки з транспортом та обігнав його.  Коли чоловік здійснив цю місію, він показав водію трамвая середній палець.

Джерело:

фейсбук Вікторії Хохлової

Відео опублікувала Вікторія Хохлова із підписом "Народний месник". Ймовірно, вона є водійкою цього трамвая.

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Інцидент трапився ще в понеділок, 12 квітня, але запис потравив у мережу трохи пізніше. 14 квітня він набрав розголосу.

Відеозапис грандіозної пробіжки: деталі

  • За таймерами у горі на записі видно, шо він – з відео реєстратора трамваю.
  • Пенсіонер запізнився на транспорт. Махав руками, щоб його зупинити, але намарно – електротранспорт рушив за маршрутом.
  • Вдруге він з'явився в полі відеокамери менше ніж за хвилину – спочатку наздоганяв, а потім обігнав трамвай.
  • Тоді пенсіонер повернувся у півоберта та показав водієві непристойний жест.
  • Чоловік майже 2 хвилини біг у доволі швидкому темпі перед електротранспортом.
  • Ймовірно, не дарма на чоловікові були спортивні речі.
  • Відео зібрало понад 1 000 поширень та 100 коментарів. На щастя, більшість користувачів вважають, що "якби усі так могли, то трамваї біли б не потрібні у місті".

Ображений пенсіонер біг наввипередки з трамваєм у Миколаєві: відео