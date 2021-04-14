Запізнився та показав середній палець: у Миколаєві чоловік влаштував перегони з трамваєм

13:33

Курйозний інцидент стався у Миколаєві. Пенсіонер запізнився на трамвай, але менше, ніж за хвилину з'явився знову на записі з відеореєстратора – він біг наввипередки з транспортом та обігнав його. Коли чоловік здійснив цю місію, він показав водію трамвая середній палець.