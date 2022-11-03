Залишилось тільки каміння: у Миколаєві підірвали обеліск "Братська могила"

У Миколаєві невідомі підірвали пам'ятник "Скорботної матері", який є частиною меморіального комплексу "Братська могила 80-ти миколаївських підпільників та жертв фашизму 1941-1945 років".

Від обеліска залишилося лише каміння, а на місці інциденту вже працюють правоохоронці, вибухотехніки. Вони встановлюють усі обставини події.

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Меморіальний комплекс "Братська могила 80 миколаївських підпільників та жертв фашизму" розташований у Центральному міському кладовищі, відоме як Некрополь. Окрім пам'ятника, що підірвали, до нього належить курган.

Хто та для чого це зробив, поки що невідомо. Проте, судячи з фото та відео з місця подій, відновленню обеліск не підлягає, адже від нього майже нічого не залишилося.

Невідомі підірвали обеліск "Братська могила" / Фото Novosti-N

На останньому фото обеліск, до вибуху.

Російські медіа намагаються маніпулювати знищенням пам'ятки

Як зазначив начальник міського управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров, на тлі цих подій у мережі шириться неправдива інформація про те, що насправді пам'ятник нібито називався "Батьківщина-мати".

Пам'ятник, який зруйновано сьогодні вночі ніколи не називався "Родина Мать", як це зараз "разгоняється". Схоже на керовану інфооперацію. Правильна та повна назва "Братська могила 80 миколаївських підпільників та жертв фашизму 1941-1945 рр., (до цього меморіального комплексу належить курган та пам’ятник скорботної матері)",

– написав він.

За його словами, "єдиний, кому може бути вигідно й знищення пам'ятки й "разгон" фальшивої назви – це російський інфопростір".

До слова, вчора в Одесі на скандальну статую Катерини II вдягнули ковпак ката, активіст також анонсував демонтаж пам'ятника. До руки імператриці невідомі прикріпили зашморг.

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