У Миколаєві після ночі все спокійно, – мер міста

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що наразі ситуація в місті спокійна. Вночі були бої, але українські захисники були до цього готові.

Ввечері 27 лютого стало відомо, що з боку Херсона на Миколаїв рушили російські військові. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що там чекають "гостей".

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Тоді ж Віталій Кім розповів про те, які сигнали використовують окупанти:

Біла ракета – приготуватися до виходу.

Дві білі ракети – старт.

Жовта – перепона.

Червона – стоп, розворот додому.

Додамо, що вже 5 добу поспіль війська Путіна не припиняють спроб пробити оборону 24-тої окремої бригади імені короля Данила. Але завдяки артилерії королівській бригаді вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах.

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