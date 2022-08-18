У Миколаєві та Харкові повідомляють про вибухи: там оголосили тривогу

Жителі Миколаєва та Харкова повідомили, що почули вибухи ввечері 18 серпня. У їхніх регіонах у цей момент була оголошена повітряна тривога.

Почали писати про другі за добу вибухи, що лунали в Миколаєві, орієнтовно о 10 годині вечора. А звуки сирен гуділи там приблизно за 5 хвилин до цього. Станом на цей момент в інших областях Півдня України про загрозу ударів з неба не повідомляли.

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Коли пролунали вибухи в Харкові

Також приблизно в цей момент оголосили повітряну тривогу у Харкові. Там теж пролунали кілька вибухів. Жителі вказують, що, ймовірно, завдали удару реактивними системами залпового вогню.

Всіх жителів просять у жодному разі не покидати свої укриття. Якщо це зробити до відбою тривоги, то виникає дуже велика загроза життю та здоров'ю. ​

Приблизно о 22:20 у Миколаєві оголосили відбій тривоги.

Напередодні був обстріл Миколаєва

Також лунали вибухи в місті вдень цього дня. Мер міста Олександр Сєнкевич о 14 годині повідомив, що ворог завдав удару по жителях обласного центру.

Одразу було відомо про те, що зазнали поранень одразу 2 людини. Одну з них довелося госпіталізувати.

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