У Миколаєві – повітряна небезпека

У Миколаєві повідомили про повітряну небезпеку. Усім варто пройти в укриття.

За інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі з міста відкритий лише один шлях – на Одесу. Вороги – дуже близько на підході до обласного центру.

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Проте українські захисники ефективно дають відсіч окупантам. Так 8 березня вдалось вибити їх з аеропорту та навіть взяти деякі військові трофеї.

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