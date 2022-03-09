У Миколаєві – повітряна небезпека
9 березня 2022 , 11:47Читать новость на русском
Джерело:Миколаївська ОВА
У Миколаєві повідомили про повітряну небезпеку. Усім варто пройти в укриття.
За інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі з міста відкритий лише один шлях – на Одесу. Вороги – дуже близько на підході до обласного центру.
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Проте українські захисники ефективно дають відсіч окупантам. Так 8 березня вдалось вибити їх з аеропорту та навіть взяти деякі військові трофеї.
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