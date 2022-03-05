У Миколаєві повітряна тривога
5 березня 2022 , 17:28Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Сирени звучать у Миколаєві. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Повітряну тривогу оголосили в місті о 17:25. Всім мешканцям слід негайно заховатися в укриття.
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Необхідно вимкнути у домівках всі комунікації. Повідомте про повітряну тривогу сусідам, допоможіть спуститись в укриття іншим. Перебувати у сховищі слід до наступної сирени, яка оповістить, що небезпека минула.
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