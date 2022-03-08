У Миколаєві повітряна тривога: прямуйте в укриття
8 березня 2022 , 14:55Читать новость на русском
Джерело:Миколаївська ОДА
У Миколаєві лунає повітряна тривога. Усім мешканцям потрібно терміново сховатися в укриттях цивільного захисту.
Сирени у місті почали лунати о 14:52. Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
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Перебувати у сховащах потрібно доти, доки не почуєте сирену про відбій, або ж не отримаєте відповідне офіційне повідомлення по радіо чи в соцмережах. Це правило може врятувати вам життя.
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