У Миколаєві повітряна тривога: прямуйте в укриття

У Миколаєві лунає повітряна тривога. Усім мешканцям потрібно терміново сховатися в укриттях цивільного захисту.

Сирени у місті почали лунати о 14:52. Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

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Перебувати у сховащах потрібно доти, доки не почуєте сирену про відбій, або ж не отримаєте відповідне офіційне повідомлення по радіо чи в соцмережах. Це правило може врятувати вам життя.

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