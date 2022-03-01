У Миколаєві повітряна тривога

У Миколаєві лунають сирени. Усім мешканцям міста слід негайно пройти в укриття.

Повітряну тривогу у місті оголосили о 21:29. Наразі у місті лунають сирени.

Важливо Зруйновані будинки й загиблі люди: жахливі фото з проспекту Свободи Харкова після обстрілу

Мешканцям Миколаєва потрібно швидко заховатися у підвалі чи іншому укритті. Перебувайте там, допоки на офіційних джерелах інформації не повідомляють про відбій тривоги.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!