У Миколаєві повітряна тривога
1 березня 2022 , 21:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Сєнкевич Online"
У Миколаєві лунають сирени. Усім мешканцям міста слід негайно пройти в укриття.
Повітряну тривогу у місті оголосили о 21:29. Наразі у місті лунають сирени.
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Мешканцям Миколаєва потрібно швидко заховатися у підвалі чи іншому укритті. Перебувайте там, допоки на офіційних джерелах інформації не повідомляють про відбій тривоги.
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