У Миколаєві прогриміла серія вибухів: росіяни вдарили балістикою

Росіяни у вівторок, 8 вересня, атакували Миколаїв балітичною ракетою. У місті пролунали вибухи

Про це пишуть місцеві-телеграм канали.

Що відомо про ворожу атаку?

Росія ввечері 8 вересня запустила по Миколаєву балістику. О 22:47 Повітряні сили писали про ракету, що летить у напрямку міста. Приблизно о 22:48 місцеві жителі чули серію вибухів.

О 22:54 ПС повідомили про баражуючі боєприпаси "Бандероль", які летіли курсом на Миколаїв з півдня. Через хвилину в місті знову прогриміли вибухи.