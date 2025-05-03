У Миколаєві прогриміли вибухи

У Миколаєві вночі 3 травня було чути звуки вибухів. Місто перебуває під загрозою атаки ударних дронів.

Вибухи в місті підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише 24 Канал. Сєнкевич додав, що для Миколаєва триває загроза через атаку ворожих безпілотників.

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Що відомо про вибухи в Миколаєві

Інших деталей мер Миколаєва не надав. Водночас у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух ударних дронів у Миколаєва.

Згодом у Миколаєві було чутно повторні вибухи.

До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Також слід додати, що під час нічної атаки ударних дронів звуки вибухів було чути в Черкасах. Повідомлялося, що на околицях міста працюють сили протиповітряної оборони.

Крім того, ввечері 2 травня під масованою атакою "Шахедів" опинився Харків, зокрема чотири райони міста. У Харкові внаслідок удару спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі.

Близько п'ятдесяти людей дістали поранення, серед яких 8 постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.