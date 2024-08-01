У Миколаєві прогримів вибух під час повітряної тривоги

Ввечері 1 серпня в Миколаєві пролунав вибух. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 20:13. 24 Канал закликає українців перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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В Миколаєві чули вибух

Вибух пролунав близько 20:35.

Вибух у Миколаєві! Будьте в безпечних місцях. Подробиці згодом!

– написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік Миколаєва рухалася ракета.

Ракета у бік Миколаєва!

– йшлося у повідомленні.

Згодом мер міста повідомив, що вибух стався за межами міста. Сєнкевич закликав містян зберігати спокій та перебувати в безпечних місцях, повітряна тривога в регіоні досі триває.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що ракета, яка летіла на місто, була одна.