У Миколаєві прогриміла серія вибухів, також гучно в Херсоні

Росіяни продовжують атакувати українські міста та села за допомогою ударних безпілотників. Зокрема, посеред дня 16 квітня під ударом опинився Миколаїв.

Також гучно було в Херсоні. Про це повідоомляють міський голова Олександр Сєнкевич і кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Миколаєві?

Повітряну тривогу у Миколаївському районі оголосили орієнтовно о 16:15. Повітряні сили ЗСУ незадовго після оголошення про небезпеку повідомили про рух групи безпілотників у напрямку обласного центра з півдня.

Орієнтовно о 16:23 міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про перший вибух у Миколаєві і зауважив, що місто атакують дрони. Вже через кілька хвилин, близько 16:31 в обласному центрі було гучно вдруге.

Про повторний вибух повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

О 16:41 вибухи пролунали втретє. Наразі додаткової інформації стосовно атаки на Миколаїв немає, повідомлення про загиблих або постраждалих внаслідок російського обстрілу не надходили, даних про руйнування немає.

Які деталі атаки на Херсон відомі?

Відомо, що у Херсонському районі повітряну тривогу оголосили орієнтовно о 16:00. Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про фіксацію безпілотника у повітряному просторі регіону, він рухався північним курсом.

Близько 16:31 кореспонденти Суспільного повідомили про те, що у Херсоні пролунали вибухи. До слова, раніше керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв про можливі удари по місту.

Отримуємо інформацію, що сьогодні, 16 квітня, росіяни планують масовані удари по середмістю Херсона з використанням безпілотників та артилерії. Херсонці, без нагальної потреби не виходьте на вулицю та утримайтеся від візитів до центральної частини міста,

– писав він.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

