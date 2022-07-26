У Миколаєві пролунали потужні вибухи: мер попросив не покидати укриття

26 липня 2022 , 05:06
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Джерело:

Олександр Сєнкевич

Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Місцева влада закликала людей негайно пройти в укриття.

Відповідну інформацію повідомив мер міста орієнтовно о 05:04 26 липня. Перед цим в Миколаєві чули вибухи буквально напередодні – ввечері 25 липня. 

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У Миколаєві знову вибухи

Повітряна тривога у місті лунає з 04:05 26 липня. Про вибухи мер міста написав через годину – орієнтовно о 05:05 26 липня. 

Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатись в укриттях!
– написав Олександр Сєнкевич.

Він також попередив людей, що хоч комендантська година завершилась, проте повітряна тривога триває. 

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Автор: Діана Квасневська