У Миколаєві пролунали потужні вибухи: мер попросив не покидати укриття

Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Місцева влада закликала людей негайно пройти в укриття.

Відповідну інформацію повідомив мер міста орієнтовно о 05:04 26 липня. Перед цим в Миколаєві чули вибухи буквально напередодні – ввечері 25 липня.

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У Миколаєві знову вибухи

Повітряна тривога у місті лунає з 04:05 26 липня. Про вибухи мер міста написав через годину – орієнтовно о 05:05 26 липня.

Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатись в укриттях!

– написав Олександр Сєнкевич.

Він також попередив людей, що хоч комендантська година завершилась, проте повітряна тривога триває.

Коротко про обстріли Миколаєва

25 липня на Миколаївщині вже лунала повітряна тривога. Оперативне командування "Південь" повідомило, що область атакували військові літаки ворога крилатими ракетами, а також росіяни завдавали там ударів із гелікоптерів.

Вночі проти 25 липня російські окупанти атакували Миколаїв. Тоді місцеві телеграм-канали писали про можливий обстріл з реактивних систем залпового вогню.

У ніч проти 24 липня у Миколаєві також лунало понад 5 потужних вибухів. За даними Олександра Сєнкевича, атакували місто рекетами С-300, які розроблені для протиповітряної оборони. Проте їх переобладнали та оснастили GPS.

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