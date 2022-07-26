У Миколаєві пролунали потужні вибухи: мер попросив не покидати укриття
26 липня 2022 , 05:06Читать новость на русском
Джерело:Олександр Сєнкевич
Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Місцева влада закликала людей негайно пройти в укриття.
Відповідну інформацію повідомив мер міста орієнтовно о 05:04 26 липня. Перед цим в Миколаєві чули вибухи буквально напередодні – ввечері 25 липня.
Зауважте Окупанти з літаків випустили крилаті ракети по Миколаївщині, також били з вертольотів
У Миколаєві знову вибухи
Повітряна тривога у місті лунає з 04:05 26 липня. Про вибухи мер міста написав через годину – орієнтовно о 05:05 26 липня.
Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатись в укриттях!
– написав Олександр Сєнкевич.
Він також попередив людей, що хоч комендантська година завершилась, проте повітряна тривога триває.
Коротко про обстріли Миколаєва
- 25 липня на Миколаївщині вже лунала повітряна тривога. Оперативне командування "Південь" повідомило, що область атакували військові літаки ворога крилатими ракетами, а також росіяни завдавали там ударів із гелікоптерів.
- Вночі проти 25 липня російські окупанти атакували Миколаїв. Тоді місцеві телеграм-канали писали про можливий обстріл з реактивних систем залпового вогню.
- У ніч проти 24 липня у Миколаєві також лунало понад 5 потужних вибухів. За даними Олександра Сєнкевича, атакували місто рекетами С-300, які розроблені для протиповітряної оборони. Проте їх переобладнали та оснастили GPS.
Дивіться також – росіяни потужно обстріляли Миколаїв ракетами: відео