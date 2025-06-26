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24 Канал Новини України У Миколаєві пролунали вибухи
26 червня, 22:53
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У Миколаєві пролунали вибухи

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Миколаєві пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників "Шахед".
  • Повітряну тривогу оголосили о 22:19, а вибухи чули близько 22:51, за даними міського голови.

Росіяни за допомогою ударних безпілотників типів "Шахед" атакують Україну ввечері у четвер, 26 червня. Внаслідок цього вибухи прогриміли у Миколаєві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича. Зауважимо, незадовго до цього у Повітряних силах повідомляли про загрозу.

Дивіться також "Шахеди" атакують Київську та низку інших областей: що відомо про тривогу 

Що відомо про вибухи у Миколаєві

Повітряну тривогу на території Миколаївської області оголосили орієнтовно о 22:19. Повітряні сили повідомляли про групу безпілотників на півночі та заході Херсонської області, які рухалися у напрямку Миколаївщини.

Вже близько 22:51 з'явилася інформація про вибухи, які чули у місті під час дронової атаки.

Було чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів-камікадзе триває, 
– написав мер.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього вибухи пролунали у Київській області. В обласній військовій адміністрації повідомляли про рух ворожих безпілотників, внаслідок чого по них почали роботу сили протиповітряної оборони. 