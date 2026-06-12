У Миколаєві пролунали вибухи
Вранці Росія продовжила повітряний терор України. Під ударом, зокрема, опинився Миколаїв.
Близько 06:23 у Миколаївській області вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
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Що відомо про вибухи у Миколаєві?
О 06:24 Повітряні сили повідомили, що БпЛА перебувають на півдні Миколаївщини та прямують на північ.
О 06:37 у Миколаєві пролунали вибухи.
О 06:42 військові попередили, що БпЛА вже над Миколаєвом.
Також про небезпеку повідомив і глава ОВА Віталій Кім.
Миколаїв, над містом "Шахеди",
– написав чиновник.
О 06:45 у місті прогриміли повторні вибухи.
Зауважимо, що вночі Миколаїв вже був під ударом дронів. За словами Кіма, внаслідок атаки було поранено трьох людей – всіх госпіталізували. Також пошкоджено приватні будинки та автомобілі.