Вранці Росія продовжила повітряний терор України. Під ударом, зокрема, опинився Миколаїв.

Близько 06:23 у Миколаївській області вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві?

О 06:24 Повітряні сили повідомили, що БпЛА перебувають на півдні Миколаївщини та прямують на північ.

О 06:37 у Миколаєві пролунали вибухи.

О 06:42 військові попередили, що БпЛА вже над Миколаєвом.

Також про небезпеку повідомив і глава ОВА Віталій Кім.

Миколаїв, над містом "Шахеди",

– написав чиновник.

О 06:45 у місті прогриміли повторні вибухи.

Зауважимо, що вночі Миколаїв вже був під ударом дронів. За словами Кіма, внаслідок атаки було поранено трьох людей – всіх госпіталізували. Також пошкоджено приватні будинки та автомобілі.