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24 Канал Новини України У Миколаєві пролунали вибухи
12 червня, 06:47
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У Миколаєві пролунали вибухи

Анастасія Колеснікова

Вранці Росія продовжила повітряний терор України. Під ударом, зокрема, опинився Миколаїв.

Близько 06:23 у Миколаївській області вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві?

О 06:24 Повітряні сили повідомили, що БпЛА перебувають на півдні Миколаївщини та прямують на північ. 

О 06:37 у Миколаєві пролунали вибухи.

О 06:42 військові попередили, що БпЛА вже над Миколаєвом. 

Також про небезпеку повідомив і глава ОВА Віталій Кім.

Миколаїв, над містом "Шахеди",
 – написав чиновник.

О 06:45 у місті прогриміли повторні вибухи. 

Зауважимо, що вночі Миколаїв вже був під ударом дронів. За словами Кіма, внаслідок атаки було поранено трьох людей – всіх госпіталізували. Також пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

 

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