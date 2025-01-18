У Миколаєві пролунав вибух

Росія увечері 18 січня атакувала Миколаїв ударними БпЛА. У місті пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія запустила по Україні "Шахеди" та балістику: повітряна тривога лунає у Києві

Росія атакувала Миколаїв

О 22:25 у Миколаєві та області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза ударних дронів, які запустила Росія.

Так, Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" на сході Миколаївщини. Дрон летів західним курсом.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Близько 23:21 у місті пролунав вибух. Наразі місцева влада не повідомляла жодних деталей щодо вибуху чи наслідків ворожої атаки. Ймовірно, вони з'являться після відбою повітряної тривоги.

Станом на 23:30 у Миколаївській області зберігається загроза атаки БпЛА. Закликаємо місцевих жителів не нехтувати власною безпекою та залишатися у безпечних місцях.