Пізно ввечері 2 серпня жителі Миколаєва чули вибух.

Деталі збирає 24 Канал.

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Що відомо про вибух у Миколаєві 2 серпня?

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:02.

Повітряні сили писали, що на Миколаїв летить ракета. І ПС, і монітори інформували про Ту-22м3 в акваторії Чорного моря, які можуть пускати ракети Х-22.

Тепер же монітори вказують, що борт Ту повертається на аеродром базування.