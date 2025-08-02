2 серпня, 22:04
У Миколаєві пролунав вибух
Пізно ввечері 2 серпня жителі Миколаєва чули вибух.
Деталі збирає 24 Канал.
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Що відомо про вибух у Миколаєві 2 серпня?
Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:02.
Повітряні сили писали, що на Миколаїв летить ракета. І ПС, і монітори інформували про Ту-22м3 в акваторії Чорного моря, які можуть пускати ракети Х-22.
Тепер же монітори вказують, що борт Ту повертається на аеродром базування.