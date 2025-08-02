Укр Рус
24 Канал Новини України У Миколаєві пролунав вибух
2 серпня, 22:04
1

У Миколаєві пролунав вибух

Ірина Чеботнікова

Пізно ввечері 2 серпня жителі Миколаєва чули вибух.

Деталі збирає 24 Канал.

Дивіться також Реактивні "Шахеди" із жахливим свистом: що за нові дрони атакували Київ і чи може їх збивати ППО 

Що відомо про вибух у Миколаєві 2 серпня?

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:02. 

Повітряні сили писали, що на Миколаїв летить ракета. І ПС, і монітори інформували про Ту-22м3 в акваторії Чорного моря, які можуть пускати ракети Х-22.

Тепер же монітори вказують, що борт Ту повертається на аеродром базування.

 