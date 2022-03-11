У Миколаєві росіяни стріляють по цивільних об'єктах: вже постраждали котельня, кафе та авто

У Миколаєві російські окупанти безладно обстрілюють цивільні споруди. Загарбники обстріляли квартиру, кафе та легковий автомобіль. Внаслідок обстрілів поранено чоловіка.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти безладно обстрілюють житлові квартали. Наразі даних про загиблих немає.

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Окупанти встигли обстріляти місцеві котельню, будинок та автомобіль. Також повідомляється, що 1 людина поранена – у чоловіка рана від уламку снаряда.

За словами Віталія Кіма, росіяни стріляли без розбору, не прицілюючись.

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