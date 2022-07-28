В Миколаєві росіяни влучили у центр видання гуманітарної допомоги

Російські війська обстріляли приватний сектор Миколаєва, зокрема у центр видачі гуманітарної допомоги. Також пошкоджені житлові будинки.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив вибухи та додав, що на місце події виїхали рятувальники. Про вибухи почали повідомляти о 20.00.

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Атаку по приватному сектору прокоментував також голова військової адміністрації Віталій Кім.

Також загарбники завдали удару по приватному сектору, в тому числі по пункту видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція,

– зазначив Віталій Кім.

Зауважимо, що повітряну тривогу в Миколаївській області було оголошено о 19:52. Відбій о 20:48.

До слова, ввечері окупанти також кілька разів обстріляли Криворізький район – били по цивільних об'єктах. З "Ураганів" загарбники вдарили по агропідприємству у Широківській громаді. Внаслідок обстрілу загинув 28-річний, ще 2 осіб зазнали поранення.

росія систематично обстрілює Миколаїв

російські окупанти щодня обстрілюють Миколаїв. Сьогодні вночі противник обстріляв Миколаїв, внаслідок чого постраждали заклади освіти та житлові будинки. Через обстріл окупантів поранення отримав охоронець міської школи.

Також ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту.

Вчора ввечері окупанти також обстріляли Миколаїв – під ударом опинилась промислова зона та ремонтне підприємство.

Напередодні ввечері внаслідок ворожих обстрілів окупантів села Лимани було зруйновано та пошкоджено 3 житлових будинки, електромережу. Постраждалих немає.

Також ввечері 27 липня фіксували обстріли села Широке. Влучання було по дорогах, пошкоджено 3 житлових будинки.

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З початку липня російські окупанти завдали 49 ракетних та 44 авіаційні удари, в результаті яких повністю зруйновано 28 об'єктів, у тому числі 4 школи і 9 житлових будинків, а також частково зруйновано 137 об'єктів, з них 7 об'єктів транспортної інфраструктури, 11 закладів освіти та 29 житлових будинків,