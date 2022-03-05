У Миколаєві танки окупантів пішли на аеропорт: оголошена тривога

5 березня 2022 , 12:03
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Джерело:

телеграм Віталія Кіма

У Миколаєві 5 березня близько 12:00 танки окупантів пішли на аеропорт. У місті оголосили повітряну тривогу.

Новину повідомив Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА. Він заявив, що ворог рушив на Кульбакінський аеропорт.

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Прийшов сигнал, що танки пішли на Кульбакінський аеропорт. Тривога,
– написав Кім.

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Автор: Мар'яна Бекало