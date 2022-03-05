У Миколаєві танки окупантів пішли на аеропорт: оголошена тривога
5 березня 2022 , 12:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кіма
У Миколаєві 5 березня близько 12:00 танки окупантів пішли на аеропорт. У місті оголосили повітряну тривогу.
Новину повідомив Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА. Він заявив, що ворог рушив на Кульбакінський аеропорт.
Зауважте Ворог ще 3 дні тому хотів бути біля Одеси, але у Путіна закінчуються запаси, – Кім
Прийшов сигнал, що танки пішли на Кульбакінський аеропорт. Тривога,
– написав Кім.
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