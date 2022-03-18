У Миколаєві тимчасово не працюють кілька котелень: відсутнє електропостачання

У мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві тимчасово не працюють кілька котелень. Через це в місті відсутнє електропостачання.

У місцевому обленерго кажуть, що котельні запрацюють одразу тоді, коли з'явиться електроенергія. Про це стало відомо зранку 18 березня.

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Станом на ранок 18 березня тимчасово не працюють кілька котелень у мікрорайоні Матвіївка – відсутнє електропостачання. Як тільки електрична енергія з'явиться, їхню роботу буде поновлено,

– мовиться в повідомленні.

Усі інші котельні працюють у штатному режимі. Фахівці підприємства продовжують працювати цілодобово.

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