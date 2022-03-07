У Миколаєві тривога – усі в укриття

У Миколаєві оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців міста закликали негайно піти в укриття.

Тривогу оголосили приблизно о 15:10, повідомляє 24 канал.

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Жителям Миколаєва необхідно перебувати у безпечному місці, поки не надійде повідомленння про відбій тривоги. Це правило рятує життя.

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