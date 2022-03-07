У Миколаєві тривога – усі в укриття
7 березня 2022 , 15:16Читать новость на русском
У Миколаєві оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців міста закликали негайно піти в укриття.
Тривогу оголосили приблизно о 15:10, повідомляє 24 канал.
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Жителям Миколаєва необхідно перебувати у безпечному місці, поки не надійде повідомленння про відбій тривоги. Це правило рятує життя.
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