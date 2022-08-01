Мер міста Олександр Сєнкевич написав про повітряну тривогу о 16:34, а повідомлення про вибухи з'явилось від місцевих кореспондентів о 16:37. Офіційних кометарів влади поки немає.

Важливо росіяни обстріляли сучасний травмпункт у Миколаєві: фото наслідків цинічної атаки

Людям треба залишатись в укритях. Не можна виходити до відбою. Крім того, суворо заборонено публікувати в мережі фото вибухів чи "прильотів". Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

Обстріли Миколаєва