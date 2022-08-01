Мер міста Олександр Сєнкевич написав про повітряну тривогу о 16:34, а повідомлення про вибухи з'явилось від місцевих кореспондентів о 16:37. Офіційних кометарів влади поки немає.
Важливо росіяни обстріляли сучасний травмпункт у Миколаєві: фото наслідків цинічної атаки
Людям треба залишатись в укритях. Не можна виходити до відбою. Крім того, суворо заборонено публікувати в мережі фото вибухів чи "прильотів". Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.
Обстріли Миколаєва
- Окупанти безжально обтрілюють Миколаїв та область. Зокрема, вороги вгатили по місту вночі 31 липня. Нарахували понад 10 "прильотів", ще 2 ракети збила система ППО.
- На жаль, загинули щонайменше 2 людей, ще кілька – постраждали. Згодом повідомили, що жертвами ракетного удару стали власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.
- 1 серпня, після 01:00 Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Було пошкодження приватних будинків та подвір’їв, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Пожежа спалахнула на території медичного диспансеру. Крім того, згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.