У Миколаєві йде бій

У Миколаєві станом на 16:43 триває бій з російськими окупантами.

Про бій повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. За 2 години до того в місті оголосили повітряну тривогу через ворожі вертольоти.

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Сьогодні близько 12:00 на Миколаївщині теж відбувались бої. Кім просив, аби місцеві не панікували й зберігали спокій.

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