У Миколаєві йде бій
4 березня 2022 , 16:52Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кіма
У Миколаєві станом на 16:43 триває бій з російськими окупантами.
Про бій повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. За 2 години до того в місті оголосили повітряну тривогу через ворожі вертольоти.
До речі Вони "хоробро" набігали на Миколаїв, але були накриті "Градами", – Арестович про окупантів
Сьогодні близько 12:00 на Миколаївщині теж відбувались бої. Кім просив, аби місцеві не панікували й зберігали спокій.