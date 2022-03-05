У Миколаєві знайшли 3 автівки для потреб армії: конфіскували в нетверезих водіїв

За дві доби в Миколаєві знайшли 3 автівки на потреби армії. Їх поліція конфіскувала у п'яних водіїв.

Таку "реформу" запровадив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про результати він сповістив 5 березня.

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Голова ОВА каже, що він обіцяв конфіскувати авто у п'яних на потреби армії раніше. І свого слова він дотримав.

За дві доби троє п’яних їздили містом, патрульна поліція їх затримала, машини конфіскувала. Я не жартую, все, що я говорю, то реалізується,

– зазначає Кім.

Віталій Кім додає, що загалом ніч 5 березня в місті минула спокійно. В області ворог обстрілював, зараз збирає війська. Але в Миколаєві до його приходу вже давно готові.

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