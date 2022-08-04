У Миколаєві – знову потужні вибухи: під обстріли потрапили два райони міста
4 серпня 2022 , 06:28Читать новость на русском
Джерело:Олександр Сєнкевич у телеграмі
росіяни не припиняють обстрілювати Миколаїв. Місто вранці 4 серпня вкотре опинилось під атакою.
Били по Миколаєву близько 4 години ранку. Про обстріли повідомив мер Олександр Сєнкевич.
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Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста,
– інформував він.
За словами Сєнкевича, попередньо відомо, що пошкоджені житлові будинки в одному районі. А в іншому – пожежа.
На 6.20 ранку в місті знову лунала повітряна тривога. Мер просив усіх бути в безпечних місцях.