У Миколаєві – знову потужні вибухи: під обстріли потрапили два райони міста

росіяни не припиняють обстрілювати Миколаїв. Місто вранці 4 серпня вкотре опинилось під атакою.

Били по Миколаєву близько 4 години ранку. Про обстріли повідомив мер Олександр Сєнкевич.

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Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста,

– інформував він.

За словами Сєнкевича, попередньо відомо, що пошкоджені житлові будинки в одному районі. А в іншому – пожежа.

На 6.20 ранку в місті знову лунала повітряна тривога. Мер просив усіх бути в безпечних місцях.