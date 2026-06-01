Миколаїв атакують дрони: у місті гримлять вибухи
1 червня, 22:56
Поліна Буянова

Ввечері в понеділок, 1 червня, в Миколаєві прогриміли вибухи. В цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Миколаєві?

Повітряну тривогу через загрозу БпЛА в Миколаївському районі оголосили о 21:19.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку обласного центру зі сходу рухається група ворожих безпілотників.

Вже близько 22:54 в Миколаєві прогриміли вибухи. 

Атаку також прокоментував міський голова Олександр Сєнкевич. Він наголосив, що загроза ударних дронів для міста триває.

 