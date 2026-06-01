Миколаїв атакують дрони: у місті гримлять вибухи

Ввечері в понеділок, 1 червня, в Миколаєві прогриміли вибухи. В цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Читайте також На Україну сунуть нові хвилі "Шахедів": у Києві гриміли вибухи Що відомо про вибухи в Миколаєві? Повітряну тривогу через загрозу БпЛА в Миколаївському районі оголосили о 21:19. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку обласного центру зі сходу рухається група ворожих безпілотників. Вже близько 22:54 в Миколаєві прогриміли вибухи. Атаку також прокоментував міський голова Олександр Сєнкевич. Він наголосив, що загроза ударних дронів для міста триває.