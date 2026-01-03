Миколаїв масовано атакують БпЛА: ворог цілить по енергетиці

Уночі 3 січня Росія масовано б'є ударними дронами по Миколаєву. Під ударом ворога можуть бути енергооб'єкти регіону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та місцеві пабліки.

Дивіться також "Шахеди" знову тероризують Україну: де є загроза ударів

Що відомо про нічну атаку дронів на Миколаїв?

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили 3 січня о 00:30. На регіон летіла група російських ударних дронів, за даними Повітряних сил ЗСУ.

Нова група БпЛА на Миколаїв,

– повідомили військові.

Перші вибухи у Миколаєві місцеві почули близько 00:37. Згодом у місті пролунала ще серія вибухів.

За даними моніторів, Росія знову б'є по енергетиці регіону. Проте наразі немає офіційних подробиць щодо наслідків ворожого терору.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Які наслідки нещодавніх обстрілів України?