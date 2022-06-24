Миколаїв могли обстріляти з "Точки-У": росіяни промахнулися і влучили у вуличну вбиральню

Росіяни кожного дня випускають по українських містах свої ракети. Найбільше страждають регіони, які розташовані ближче до місць запеклих бойових дій.

Зокрема, під обстріли потрапляють області на Сході та Півдні й прикордоння Півночі. У Оперативному командуванні "Південь" розповіли про такі цинічні обстріли міста Миколаєва.

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Хотіли в телевежу, але влучили у вбиральню

Миколаївську область обстріляли ввечері 23 червня. Під ударом опинилося село Новомиколаївка Первомайської громади. Через цинічну атаку російських окупантів одна людина загинула, чотири отримали поранень. Також ворожа ракета зруйнувала один будинок, ще кілька житлових будинків отримали пошкодження.

Зранку вже місто Миколаїв та його передмістя російські загарбники також атакували. Стріляли з важкої ствольної артилерії та імовірно ракетного комплексу "Точка-У". Вогонб ворог вів з напрямку тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Через цей обстріл пошкоджено територію та кілька автівок цивільного автопідприємства Російські окупанти намагалися влучити ракетою в одну з телевеж міста. Але вона епічно вчергове поцілила у вуличну вбиральню.

Ракета росіян поцілила не туди: дивіться відео

Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане із змістом вбиральні,

– переконані наші військові.

На жаль, їхні обстріли не припиняються, чим завдають Україні значних втрат.

Ситуація в Миколаєві

Місто ледь не кожного дня під атакою. Через це в Миколаєві є багато руйнувань та жертв. Але цілі, в які вони влучають геть далекі від військових. Наприклад, нещодавно ракета прилетіла у братську могилу солдатів радянської армії. Вони які загинули під час визволення Миколаєва. Міський голова Олександр Сєнкевич запевнив, що після перемоги там усе полагодять і наведуть порядок.

Також під одного з обстрілів Миколаєва російські окупанти поцілили у зерновий термінал, який збудували США. Обстріл був 22 червня. Тоді в Миколаєві прилетіло 9 російських ракет по портовій інфраструктурі. Внаслідок обстрілу загорілися зернові термінали, серед яких той, що збудували США. Ракети, які прилетіли по Миколаєву, були випущені з російського підводного човна.

Розповсюджує ворог і різні фейки для жителів Миколаєва та області. Один із нещодавніх – це те, що людей мають евакуйовувати. В місті через це виникла паніка і страх. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації спростував ці чутки. За його словами, підстав для паніки немає, як і евакуації з Миколаєва.

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