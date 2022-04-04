Миколаїв обстрілюють касетними снарядами: жителів просять відійти від вікон

Міський голова Миколаєва застеріг мешканців про ворожий обстріл із касетних снарядів. просить всіх триматись якомога далі від вікон.

Про це Олександр Сєнкевич написав у своєму телеграм-каналі. Наразі детальної інформації не повідомляють.

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Нагадуємо, в жодному разі не публікувати фотографій та відео з місця подій. Не допомагайте ворогу знищувати українські міста та українців.

Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!

– повідомив Олександр Сєнкевич.

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