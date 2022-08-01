Миколаїв – знову під атакою: потужні вибухи пролунали в різних районах міста

російські війська в ніч на 1 серпня знову почали атакувати Миколаїв. У різних районах міста прогриміли потужні вибухи.

Чергову тривогу в Миколаївській області оголосили о 01:37. Також невдовзі почали лунати вибухи й на Харківщині. Місцевих жителів просять бути обачними та не покидати укриття до відбою тривоги.

Що відомо про атаку Миколаєва

У мережі повідомили, що росіяни запускали в бік Миколаєва ракети з окупованої частини Херсонщини. Також оприлюднили відео моменту вильоту ракети.

Виліт ракети на Херсонщині: дивіться відео

Де саме лунали вибухи на Харківщині

Звуки схожі на вибухи чули як жителі Харкова, так і області. Проте наразі в місцевих телеграм-каналах пишуть, що лунали вони районі Мерефи. Наразі жодної офіційної інформації щодо цього не було.

Якщо ви станете свідком влучання ракети чи наслідки вибуху не робіть жодних фото та відео. Поширення таких матеріалів може допомогти ворогу корегувати удар. Також у жодному разі не можна поширювати інформацію про роботу протиповітряної оборони, коли про це не писали на офіційних сторінках представників влади. Дотримання цих правил може врятувати десятки життів. Будьте обачні та бережіть себе.