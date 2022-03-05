Миколаївщина та Одеса готуються до наступу ворога

Ключові міста стримування путінських військ – Харків та Маріуполь – тримають оборону. Водночас Миколаївщина та Одеса до наступу окупантів готуються Миколаївщина та Одеса.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що можна очікувати проведення додаткової мобілізації на росії.

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Мобілізація росіян, за словами Олексія Данілова, ускладнить внутрішньополітичну ситуацію всередині самої Росії.

"Зомбоване російське суспільство готове кричати: "Можем повторить", але вмирати за путінські фантазії воно не готово, на відміну від українців, які готові вбивати за свою свободу і свою землю", – зазначив Олексій Данілов.

До слова, голова військової адміністрації Миколаєва Віталій Кім зазначив, що ворогу не вдається досягнути міста, хоча ще 3 дні тому окупанти хотіли бути біля Одеси. У Путіна закінчуються запаси. Лицарі Зимового походу запевнили, що готові "зустрічати" ворога в Одесі



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