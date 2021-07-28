Зв'язав, а потім зґвалтував: на Миколаївщині молодик жорстоко "нагадав" про себе колишній
Джерело:Нацполіція
У Миколаївській області 20-річний чоловік вірвався до помешкання 15-річний дівчини. Він спершу погрожував ножем, а після цього зв'язав і зґвалтував неповнолітню.
В оселі також перебувала бабуся потерпілої, яку зловмисник погрозами змусив мовчати. На допомогу прийшли спільні знайомі, вони й викликали поліцію, але чоловікові вдалося втекти.
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27 липня 15-річна дівчина повідомила в поліцію про те, що вранці до її помешкання увірвався колишній хлопець, із яким вона не спілкується вже близько шести місяців, та почав погрожувати ножем, після чого зв'язав і зґвалтував,
– зазначили правоохоронці.
Поліцейським вдалося встановити місцезнаходження молодика та доставити до відділку, де слідчі затримали його.
Зловмиснику загрожує до 12 років
Наразі правоохоронці проводять розслідування за статтею про "зґвалтування".
- Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Окрім цього, призначено проведення відповідних експертиз і тривають слідчі дії.
- Тоді чоловікові обрали запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.
На Миколаївщині 20-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину / Фото Нацполіції