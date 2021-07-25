На Миколаївщині вогонь охопив пшеничне поле

У Миколаївській області 24 липня загорілося пшеничне поле, а також пожнивні залишки. Сталося це території Баштанської міської територіальної громади.

Інформацію про загоряння рятувальники ДСНС отримали о 13:34. На місце пожежі працювали 5 вогнеборців.

Важливо На Дніпропетровщині спалахнула величезна пожежа на пшеничних полях: фото

Площа займання загалом складала 4,9 гектара. Пожежу локалізували о 14:29, а вже менше ніж за годну – ліквідували. Вогонь гасили за допомогою техніки ДСНС, трактора з плугом та трактора з бочкою.

Наразі невідомо, що саме стало причиною займання. Деталі інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

Надзвичайна пожежна небезпека в Україні

Раніше рятувальники попередили українців про надзвичайний рівень пожежної небезпеки впродовж 24 – 26 липня. На цей період вони заборонили населенню розводити багаття у лісі.

У ДСНС наголосили, що причиною масштабних пожеж найчастіше є людська легковажність. Українці нехтують правилами пожежної безпеки під час оголошення пожежонебезпечного періоду.



На Миколаївщині спалахнула пожежа / Фото ДСНС



Площа пожежі складала 4,9 гектара / Фото ДСНС



Вогонь ліквідували о 15:11 / Фото ДСНС



Вогонь гасили 5 рятувальників / Фото ДСНС