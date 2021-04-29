Купив печатку й оголосив себе сільським головою: на Миколаївщині викрили шахрая

На Миколаївщині прокуратура викрила діяльність незаконного органу місцевого самоврядування. Зокрема, один з жителів у вересні 2020 року самовільно оголосив себе новим сільським головою.

За даними слідства, мешканець села Покровка придбав печатку з написом "Покровська сільська рада". Він також направив листи до державних органів, зокрема до Веселинівської селищної територіальної виборчої комісії.

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У листах чоловік повідомив про припинення повноважень чинного Покровського сільського голови. Також він оголосив себе новим очільником села.

Під час санкціонованого судом обшуку за місцем його проживання підроблену печатку вилучили.



Підроблена печатка / Фото Офісу генпрокурора

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