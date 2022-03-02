На Миколаївщині місцеві захопили ворожий БТР: фотофакт
2 березня 2022 , 11:44Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Суспільне Миколаїв"
У Єланецькій громаді на Миколаївщині місцеві жителі захопили ворожий БТР. На фото видео, що його перевезли трактором до села.
У мережі з’явилося фото, як українці захопили ворожий БТР в полі.
До теми З'явилося відео розбомбленої російської техніки під Києвом
Після цього його перевезли до села за допомогою трактора.
Місцеві захопили ворожий БТР / Фото "Суспільне Миколаїв"
Наразі невідомо, чи були всередині російські військові, чи вони просто покинули техніку.
Українці часто відбирають у росіян техніку та виганяють з міста. У НАЗК повідомили, що декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно. Деталі – читайте тут.
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