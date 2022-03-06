На Миколаївщині осколками вбило маму двох дітей

У Миколаєві зафіксували втрати серед цивільного населення. На жаль, у місті трагічно загинула мати двох дітей.

Про це у ранковому зверненні повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Важливо Від початку війни понад 350 мирних українців загинули, 700 – поранені, – ООН

За словами Віталія Кіма, молодий хлопець взяв у руки касету від "Смерчу", яка розірвалася в його руках. Як наслідок – він сам загинув. Осколками також вбило матір двох дітей.

Будь ласка! Не беріть нічого, не чіпайте. Може здетонувати будь-якої миті. Викликайте рятувальників,

– закликав очільник Миколаївської ОДА.

Ранкове звернення Віталія Кіма від 6 березня: дивіться відео

Як у Миколаєві готуються зустрічати ворога

У Миколаєві продовжують готуватися до зустрічі з окупантом. Ми б на місці ворожих військових двічі задумалися, адже містяни об'єдналися практично в єдине ціле, щоб дати відсіч. Місцеві працюють над виготовленням протитанкових їжаків, активно вступають до лав тероборони та роблять коктейлі Молотова.

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