На Миколаївщині також виявили холероподібний вібріон: МОЗ рекомендує не вживати питну воду

За результатами аналізу проб води з водойм Миколаївської області виявлено холероподібний вібріон. Також у воді перевищений рівень кишкової палички.

Мова йде про річку Інгулець у Снігурівці, Бузький лиман та річка Інгул у Миколаєві та Дніпро-Бузький лиман. Через це МОЗ опублікував низку рекомендацій для місцевого населення.

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Якими є результати аналізів проб води

За результатом аналізів збудника холери у водоймах Миколаївщини не виявлено, однак є холероподібний вібріон, який є маркером можливої присутності збудника хвороби у воді.

Крім того, суттєво перевищує норму вміст лактозно-позитивної кишкової палички:

у річці Інгулець – 240 мільйонів одиниць;

у Дніпро-Бузькому лимані – від 6 200 до 13 000 одиниць.

При тому нормою вмісту кишкової палички у воді є 5 000 одиниць.

Також у річці Інгулець є проблеми з вмістом розчиненого кисню, сухого залишку, заліза та біологічного споживання кисню. Водночас у Дніпро-Бузькому лимані зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку.

Нафтопродукти та пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.

Рекомендації МОЗ на тлі результатів аналізу води на Миколаївщині

На тлі результатів аналізу проб води на Миколаївщині МОЗ дає наступні рекомендації для місцевого населення:

не споживайте воду у питних точках;

не купайтеся у відкритих водоймах;

не вживайте річкову рибу, в тому числі в'ялену, слабосолену та копчену;

дотримуйтеся правил особистої гігієни;

обробляйте руки антисептиком.

Раніше холероподібний вібріон виявили в Одеській області. Причиною цього став підрив росіянами Каховської ГЕС, який призвів до масштабної екологічної катастрофи на Півдні України.