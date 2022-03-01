На Миколаївщині українські гвинтокрили вдарили та знищили російські війська
1 березня 2022 , 15:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Суспільне Миколаїв"
Українські гвинтокрили вдарили по російських військах на Миколаївщині. Сили окупанта, яких атакували наші захисники, знищені.
Це сталося у вівторок, 1 березня. Відповідне відео зняте поблизу села Євгеніївка – це колишній Снігурівський район.
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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як догорає військова техніка російських загарбників, які незаконно вторглися в Україну.
Російські війська знищили на Миколаївщині: дивіться відео
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