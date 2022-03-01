На Миколаївщині українські гвинтокрили вдарили та знищили російські війська

Українські гвинтокрили вдарили по російських військах на Миколаївщині. Сили окупанта, яких атакували наші захисники, знищені.

Це сталося у вівторок, 1 березня. Відповідне відео зняте поблизу села Євгеніївка – це колишній Снігурівський район.

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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як догорає військова техніка російських загарбників, які незаконно вторглися в Україну.

Російські війська знищили на Миколаївщині: дивіться відео

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