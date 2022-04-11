На Миколаївщині ввечері сталися 3 ракетні удари: спрацювала ППО, попередньо без жертв

Російські окупанти ввечері 10-го квітня здійснили обстріл Миколаєва. Звірські плани ворога зруйнувала наша протиповітряна оборона.

Уламки ракети впали в лісі

Про нові атаки розповіли 24 каналу в Миколаївській ОВА. Відомо, що росіяни вночі завдали трьох ракетних ударів по місту та області.

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На заваді планам ворога стала наша ППО. Силами протиповітряної оборони російські ракети були збиті.

Уламки ракет потрапили до лісового масиву, внаслідок чого виникла пожежа. Її локалізували 10-го квітня о 23:30.

За попередньою інформацією, внаслідок чергових російських обстрілів обійшлося без жертв. Наразі визначають ушкодження, завдані об'єктам інфраструктури.

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