На Миколаївщині за добу отримали поранення 9 місцевих жителів

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Тільки за одну дому від рук російського агресора постраждало 9 місцевих жителів.

Серед постраждалих немає дітей

Відповідні дані у своєму телеграмі повідомила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Протягом 9-го квітня на Миколаївщині поранення отримали 9 людей.

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За інформацією Замазєєвої, серед постраждалих немає дітей. Вона зазначила, що постраждалі доставлені до лікарень та отримують допомогу.

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу,

– йдеться у повідомленні Замазєєвої.

Очільниця обласної ради повідомила, що станом на ранок 10-го квітня у миколаївських лікарнях перебуває 336 людей, які постраждали від атак окупантів на Миколаївську область.

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