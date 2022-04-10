На Миколаївщині за добу отримали поранення 9 місцевих жителів
Джерело:телеграм Ганни Замазєєвої
Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Тільки за одну дому від рук російського агресора постраждало 9 місцевих жителів.
Серед постраждалих немає дітей
Відповідні дані у своєму телеграмі повідомила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Протягом 9-го квітня на Миколаївщині поранення отримали 9 людей.
До теми За минулу добу Росія завдала 7 ракетних ударів по Миколаївщині: минулося без постраждалих
За інформацією Замазєєвої, серед постраждалих немає дітей. Вона зазначила, що постраждалі доставлені до лікарень та отримують допомогу.
За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу,
– йдеться у повідомленні Замазєєвої.
Очільниця обласної ради повідомила, що станом на ранок 10-го квітня у миколаївських лікарнях перебуває 336 людей, які постраждали від атак окупантів на Миколаївську область.
Варте уваги – Ранкове зведення Генштабу за 10 квітня: дивіться відео