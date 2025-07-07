На Миколаївщині загорівся склад боєприпасів: відбувається часткова детонація

Вранці 7 липня у Миколаївській області спалахнув склад зі снарядами. Попередньо, це не пов'язано з ворожими обстрілами.

Займання на місці зберігання боєприпасів в одній з громад Миколаївської області відбулося близько 10:00, передає 24 Канал із посиланням Сили оборони Півдня.

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Чому вибухнув склад з боєприпасами

Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов'язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація.

На місці події працюють підрозділи ДСНС. Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано.

Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці, – йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Там уточнили, що військовим командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі.

Нагадаємо, що вранці росіяни атакували будівлі ТЦК у Запоріжжі та Харкові.