На Миколаївщині затримали 9 російських військових

9 березня 2022 , 12:13
Читать новость на русском

Джерело:

Нацполіція

У Миколаївській області поліція затримала ще 9 російських солдат. Їх судитимуть за посягання на цілісність і недоторканість України.

У повідомлення поліції йдеться, що оркам повідомили про підозру, відтак вони будуть нести кримінальну відповідальність (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 КК України). 

Увага Масштаб загрози держави максимальний: ворог завів майже усіх, кого збирав, – Зеленський

Затримані будуть нести кримінальну відповідальність за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї,
– повідомили в поліції. 

Зловили орків 8 березня на території Снігурівської територіальної громади Баштанського району представники територіальної оборони разом із правоохоронцями. 

Того ж дня їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. Нині їм повідомлено про підозру.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Анастасія Лукашевська