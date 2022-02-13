На Миколаївщині зіткнулися вантажівка і позашляховик: загинули 5 людей

На Миколаївщині на трасі Київ – Одеса зіткнулись позашляховик врізався у вантажівку. Попередньо відомо, що загинули 5 осіб, серед них – дитина.

Трагедія трапилась орієнтовно о 19:45 13 лютого. Рятувальники повідомили, що автомобілі зіткнулись неподалік селища Криве Озеро Кривоозерського району.

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Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинули люди

13 лютого близько 19:45 на автодорозі М05 "Київ – Одеса" поблизу селища міського типу Криве Озеро водій позашляховика Toyota допустив зіткнення з вантажним автомобілем,

– повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, внаслідок аварії загинуло 5 осіб. Попередньо відомо, що серед загиблих – 8-річна дитина.

На місці трагедії перебуває 10 рятувальників та дві одиниці техніки. Фахівці деблокували загиблих. Наразі причин аварії не повідомляли.

Рятувальники витягували з авто тіла загиблих: дивіться відео

Поліція повідомила, що зіткнулись Toyota та MAN. Попередньо відомо, що всі загиблі на місці аварії – з авто Toyota. Мовиться про водія легковика та 4 його пасажирів, включаючи дитину 7 – 8 років. Чоловік, що був за кермом вантажівки не постраждав.

Правоохоронці вже відкрили справу за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей.

Санкція статті передбачає до 10 років тюрми. Поліція з'ясовує обставини та причини аварії.

У аварії на Миколаївщині загинула дитина / Фото поліції та скриншоти з відео

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Повний текст публікації ДСНС України

Рятувальники проводять роботи з деблокації загиблих у ДТП на Миколаївщині.

13 лютого близько 19:45 на автодорозі М05 "Київ – Одеса" поблизу селища міського типу Криве Озеро водій позашляховика Toyota допустив зіткнення з вантажним автомобілем внаслідок чого загинуло 5 осіб (з них 1 дитина попередньо віком 8 років).

Від ДСНС для деблокації залучено 10 осіб та 2 одиниць техніки.