На Миколаївщині ЗСУ мали бій зі специфічною групою ворожих сил – в українській військовій формі

На Миколаївщині Збройні Сили України зіткнулись зі специфічним ворогом. Цього разу російські окупанти вирядились у форму українських бійців.

Проте ворогу це не допомогло – ЗСУ відбили атаку. Про це 24 травня повідомило оперативне командування "Південь".

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ЗСУ відбили атаку специфічного ворога

На північному сході Миколаївщини, в напрямку Кривого Рогу відбулось бойове зіткнення нашого підрозділу із специфічною групою ворожих сил,

– повідомило командування.

Також відомо, що противники:

з двома бойовими броньованими машинами "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагались захопити наш спостережний пост;

були вдягнуті у військовий однострій ЗСУ.

В оперативному командуванні "Південь" пояснили, що атаку ворога відбили, він ретирувався. Проте 4 російських солдати залишились назавжди – окупанти знову не забрали загиблих.

Окрім цього, на жаль, окупанти вгатили по житлових кварталах Миколаєва системою залпового вогню "Смерч". Відомо, що поранили цивільних людей. Додаткова інформація, станом на вечір 24 травня, ще уточнювалась.

Коротко про ситуацію на Півдні країни

Протягом доби 24 лютого ситуація на Півдні країни залишається стабільно напруженою. Зокрема окупанти на тимчасово окупованій Херсонщині намагались здійснити провокативний обстріл населених пунктів, щоб звинуватити в цьому Збройні Сили України.

Російські окупанти намагаються змусити людей співпрацювати з ними чи погодитись на окупацію. Зокрема вони хочуть мобілізувати у російську армію чоловіків з Херсонщини. Проте це порушує Женевську конвенцію та є військовим злочином.

Окрім того, на Одещині ситуація стабільна та контрольована. Влада здійснює контрдиверсійні заходи. Зокрема вже викрили чоловіка, який у своїх постах дискредитував Збройні Сили України та відкрито підтримував війну, яку Росія веде проти України. Йому повідомили про підозру в сепаратизмі. Під час воєнного стану покарання можливе аж до довічного ув'язнення.

Варто згадати, що в північно-західній частині Чорного моря надалі перебувають 6 великих десантних та 2 ракетних кораблі. А чорноморські моряки, що беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.

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