На Миколаївщині ЗСУ збили ворожий гелікоптер: відеофакт
Джерело:телеграм-канал "Докази злочинів РФ"
З кожним днем техніки загарбників на українській землі стає все менше. На Миколаївщині ЗСУ збили черговий ворожий гелікоптер.
Українські захисники продовжують успішно знешкоджувати бійців та техніку держави-агресорки.
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Війська ЗСУ 8 березня впоралися з ще одним авіатранспортом росіян. Біля якого населеного пункту збили геліктоплет – поки невідомо.
"Збитий російський гелікотер на Миколаївщині", – йдеться у повідомленні.
Додамо, що станом на 12-ту добу війни українським ЗСУ вдалося збити десятки ворожих крилатих та балістичних ракет. 8 березня наші захисники знищили у повітряному бою одразу два ворожі винищувачі біля Києва, третій – збили зенітні ракетні війська.
Також дуже успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних сил. Зокрема, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон російської техніки.
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