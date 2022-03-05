На Миколаївщині висадився десант із 4 гелікоптерів, – ЗМІ
5 березня 2022 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм Вознесенський Вісник
На Миколаївщині вранці 5 березня висадився десант із 4 гелікоптерів. За даними ЗМІ, це сталося у районі села Яструбинове.
Новину повідомив Координаційний центр Вознесенська. Повідомлення з'явилося близько 10:20.
Зауважте Ніч пройшла спокійно: ворог пострілював, збирає війська, але ми готові, – Віталій Кім
Висадка десанту в районі села Яструбинове 4 гелікоптери. Повідомляє Координаційний центр Вознесенська,
– мовиться у повідомленні.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.