На Миколаївщині висадився десант із 4 гелікоптерів, – ЗМІ

5 березня 2022 , 10:30
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Джерело:

телеграм Вознесенський Вісник

На Миколаївщині вранці 5 березня висадився десант із 4 гелікоптерів. За даними ЗМІ, це сталося у районі села Яструбинове.

Новину повідомив Координаційний центр Вознесенська. Повідомлення з'явилося близько 10:20.

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Висадка десанту в районі села Яструбинове 4 гелікоптери. Повідомляє Координаційний центр Вознесенська,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало