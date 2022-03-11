Миколаївська поліція отримала трофейний "Тигр": відеофакт

Захоплена в окупантів техніка вже служить Україні. Зокрема, трофейний бронеавтомобіль "Тигр" отримали миколаївські поліцейські.

Про це повідомив начальник патрульної поліції Національної поліції Євгеній Жуков. Він також опублікував відео з українізованим "Тигром", на який нанесли синьо-жовту символіку.

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"Пріутігри палучілі", – жартома зазначив поліцейський. За словами патрульних, машина повністю справна, та ще й з повним боєкомплектом.

Тепер захисники Миколаєва справді можуть "лупашити окупантів" їхньою ж технікою, як раніше казав губернатор області Віталій Кім.

Миколаївські поліцейські патрулюватимуть місто на трофейному "Тигрі": відео

Уже кілька днів під Миколаєвом триває запекла боротьба. Російські загарбники не полишають спроб прорватися у місто, але наші захисники дають їм гідну відсіч.

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