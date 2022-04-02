Миколаївські морпіхи відправили на той світ екіпаж надокучливого російського танка

Українські військові зуміли знищити чотирьох окупантів та один бойовий танк Т-72. Усе це миколаївські морпіхи зробили одним влучним пострілом.

Удар завдали, коли до танку залізло четверо окупантів

36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського ліквідувала ворожий танк. Морпіхи розповіли, що танк заважав українським силам, адже прострілював дорогу.

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Наші захисники звернули увагу на нахабність російського екіпажу, який навіть не від'їжджав на позицію.

Він був настільки нахабний, що навіть не від'їхав на позицію, а стояв. Його було дуже добре видно,

– розповів український захисник.

У підсумку українські військові вирішили ліквідувати загрозу. Вони завдали удару з ракетного комплексу Javelin, коли до танку залізло четверо окупантів.

Ракета летіла близько 14 секунд, що дозволило нашим захисникам покинути позицію. Унаслідок обстрілу ліквідовано 4 окупантів і Т-72.

Дивіться відео знищення ворожого танку

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